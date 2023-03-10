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Suudi Arabistan'daki Ramazan kuralları ülkeyi ikiye böldü

Suudi Arabistan, bu yıl Ramazan ayına ilişkin uygulanacak kural ve kısıtlamayı açıkladı. Ancak açıklanan kurallar ülkeyi ikiye böldü.

Giriş: 10.03.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan'daki Ramazan kuralları ülkeyi ikiye böldü
HABERTURK.COM

İslami İşler Bakanı Abdul Latif Al-Sheikh tarafından Cuma günü yayınlanan ve dağıtılan belgede, Ramazan'da ülkede yaşayanların uyması gereken on madde yer aldı.

Suudi Arabistan'ın bu yıl için açıkladığı kurallar arasında cami hoparlörlerinin seslerinin azaltılması, ayın son on gününde inzivaya çekilmek isteyen ibadet edenlerin gözetim altına alınması, bağışlara sınırlama getirilmesi ve camilerdeki ibadetlerin filme alınmasının yasaklanması da yer aldı.

Middle East Monitor'un haberine göre açıklanan emirler arasında imam ve müezzinlerin zorunlu haller dışında camiye gelmemeleri, teravih namazlarının uzatılmaması, Ramazan ayının son on gününde teheccüd namazının ibadet edenlere zorluk çıkarılmayacak şekilde yeterli bir süre içinde tamamlanması ve diğer direktifler de yer alıyor.

Bakanlık ayrıca camilerin oruç tutanlara iftar yemeği vermek için maddi bağış toplamasını ve bu tür yemeklerin cami içinde değil cami avlusunda belirlenmiş alanlarda hazırlanıp verilmesini yasakladı.

Bakanlık tarafından açıklanan diğer kararlar arasında, bu yıl ve geçen yıl alınan kararların devamı niteliğinde olan ezan sesi veren hoparlörlerin ses düzeyinin sınırlandırılması ve ebeveynlerin çocuklarını namaz için camiye getirmelerinin yasaklanması da yer alıyor.

Bu kısıtlamalar dünya çapında pek çok Müslümanın tepkisine yol açarken, eleştirmenler Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İslam'ın kamusal hayattaki etkisini sınırlamaya yönelik yeni bir girişimi olarak tanımladı. Bir başka grup ise kararın toplumsal uyum çerçevesinde doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Bakanlık sözcüsü Abdullah Al-Enezi, Al-Saudiya kanalına verdiği bir mülakatta bu tür endişelerin kenara bırakılması gerektiğini savunarak 'Bakanlığın camilerde iftar yapılmasını engellemediğini, aksine bunu organize ettiğini, bunun için sorumlu bir kişinin izin aldığını, caminin kutsallığı ve temizliğinin korunması ve resmi bağışlar dışında bağış toplanmaması çerçevesinde bu imkanlara sahip olunacağını' belirtti. Ayrıca namazların filme alınması ve yayınlanmasına ilişkin yasağa da değinerek, bunun 'platformlar aracılığıyla istismardan korumayı amaçladığını' ifade etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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