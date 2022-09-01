Suudi kadına 45 yıl hapis cezası

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Suudi Arabistan'da bir mahkeme, bir kadına sosyal medya faaliyetleri yoluyla ülkeye zarar verdiği iddiasıyla 45 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkede bu ay aynı şekilde alınan ikinci karar oldu.

Nourah bint Saeed al-Qahtani isimli kadın, 'interneti toplumsal düzeni bozmak için kullanmak' ve 'sosyal medya yoluyla kamu düzenini ihlal etmek' suçlarında 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Al-Qahtani'nin işlediği iddia edilen suçun ayrıntıları bilinmezken, Suudi liderleri eleştirdiği ifade edildi.

BİR KADIN DA 34 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab isimli kadın, Twitter hesabı olduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, sosyal medya platformu Twitter'ı "kamuoyunu huzursuz etmek, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" amacıyla kullanmak "suçundan" ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.