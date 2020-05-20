Süt; bir kalsiyum deposudur. Ve bunun yanında daha birçok vitamini de içinde barındırır. Süt bebeklikten başlayarak tüketilen ve kemik gelişmesini sağlayan bir besindir. Ancak sütün ayrıca antioksidan özelliği,sindirimi güçlendirmesi ve gut hastalığını önlemesi gibi etkileri vardır.Organik süt içilmesi daha sağlıklı olduğundan; paket pastörize sütler pek sağlıklı değildir.

Sütte Bulunan Vitaminler

100 gram tam yağlı inek sütünde günlük ihtiyaç oranları:

-102 IU A vitamini ( %2’si)

-40 IU D vitamini ( %10’u)

-0.2 mg B2 vitamini/Riboflavin (İ %11’i)

-B1 vitamini/Tiamin ( %3’ü)

-0.1 mg B3 vitamini/Niasin (%1’i)

-B6 vitamini (%2’si)

-5.0 mcg B9 vitamini/Folat ( %1’i)

-0.4 mcg B12 vitamini (%7’si)

-0.4 mg B5 vitamini/Pantotenik asit ( %4’ü) bulunur.

Süt; kalsiyumun % 11’ni karşılar. Süt ayrıca; magnezyum, potasyum, sodyum, çinko, bakır,selenyum ve fosfor içerir.

Pastörize edilmiş sütün kalitesi düşmekte ve bazı hastalıklara yakalanma riski oluşturmaktadır. O açıdan organik süt tüketmek daha sağlıklı ve besleyicidir.

Konjuge linoleik asit sütün içinde bulunan bir maddedir. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik gelişimini sağlar vücutta yağ birikmesine engel olarak kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

İzoflavon formononetin, biochanin A ve prunetin gibi antioksidanlar sütün içeriğinde bulunur. Bu bileşenler sayesinde, serbest radikallerin olumsuz özelliklerini etkisizleştirir. Süt içmek günlük kalsiyum açısından çok önemlidir.