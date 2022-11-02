Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi açılışında konuştu

Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amacıyla "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gördünüz veya göreceksiniz bir kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Futbol deyince bizim dünyamızda ayrı ve çok özel bir pencere açılır. Kağıttan futbol toplarını yaptığımız, taşlardan kale direği oluşturduğumuz, bunların yanında şimdiki futbol topları nire."

"O GÜNLERİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Dikişle topların hazırlandığı kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o günleri unutmak mümkün değil. Oralardan artık buraya geldik. Aklı ermeye başladığından beri futbolda hem sahada yer alarak hem de seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim"

"Mazisi 60 yılı aşan bu futbol aşkımızdan geriye ne kaldı derseniz söyleyeyim, geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla olursa gollerle 90+uzatma. O zaman hakemler sağ olsun uzatma da vermiyorlardı. 90 dakikaya sığdırılmış muhteşem görsellerdir. Bizim dönemimizde öyle futbolcular vardı ki biz onları sadece yetenekleri ve golleriyle hatırlamakla kalmıyoruz, biz onları asıl dürüstlükleriyle, efendilikleriyle velhasıl insanlıklarıyla rahmetle, saygıyla, hasretle yad ediyoruz"

"BU MÜZENİN ZENGİNLİĞİ, FUTBOLUMUZDAKİ DERİNLİĞE İŞARET EDİYOR"

Bu sergi kulüplerimizden, futbolcularımızdan, arşivlerden toplanan eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıktı. Pek çoğunuzun ilk kez göreceği bu eser ve belgelerin zenginliği futbolumuzdaki derinliğe de işaret ediyor.

İnsanları ayrımlardan bağımsız hale getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır.

"LEFTER DÜNYANIN EN YETENEKLİ OYUNCULARINDANDI"

"Dünyanın en yetenekli oyuncularından Lefter'i İnönü'de seyrettik. Lefter'i herkes 'Futbolun Ordinaryüsü' olarak anardı. Tek başına takım olarak bilinen Baba Hakkı... Futbolcuların tamamının ağabeyiydi. Rahmetli Metin Oktay, gözlerin bile yakalayamadığı şutlarıyla ve hava toplarına yükselişiyle ayrı bir unvanı hak etmişti."