Süt tozu maskesi; cildin yağ oranını dengeleyerek pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda cilt tonunu açtığından dolayı da oldukça tercih edilen bir maske türüdür.

Süt tozu maskesi tarifi

Gözenek sıkılaştıran süt tozu maske tarifi