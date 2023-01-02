Süslü, Yumak ve Susam 52 yavruya annelik yapıyor

DHA'nın haberine göre kendi yavruları gibi tüm yavrulara süt veren 3 sokak köpeği, bakımevinde özel olarak besleniyor.

"MERKEZDE SÜT ANNEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Merkezin, süt anneleri tarafından emzirilen onlarca yavrunun ölmekten kurtulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim İdris Özmen, "Merkezde süt anneye çok ihtiyacımız var. Bu nedenle anne köpeklere kontrollü bir şekilde öksüz olan köpek yavrularını emziriyoruz. Tepki vermezse süt anne olarak ayırıyoruz. Şimdilik merkezde 3 süt anne bulunmakta.

Bunlar 4- 5 tane olan kendi yavruları ile diğer öksüz yavruları emziriyor. Bu nedenle bizde onlara mama ve gıda takviyesi yapıyoruz çünkü her bir günde 15-20 köpeğe süt veriyor. Hepsi görevini en işi şekilde yapıyor. Süt anneliği kabul etmeyen diğer anne köpekler ise kendi yavruları ile başka bölümlerde tutuluyor. Süt annelere Karayazı ilçesinde kurtlar tarafından anneleri öldürülen 4 yavru köpeğe de süt anneliği yapıyor. Süt anne köpekler merkezi gezmeye gelenlerin büyük ilgisini çekiyor" diye konuştu.