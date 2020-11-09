Şuşa nerede, neden önemli? Google Maps Şuşa kenti haritası...

Şuşa şehri Azerbaycan tarafından 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Karbağ Şuşa şehri sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Şuşa şehri nerede? İşte Şuşa şehrinin Google Maps üzerinden konumu....

ŞUŞA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Şuşa isminin Klasik İran Türkçesi kökenli olduğu ve bu dilde cam veya şişe manasına gelen Shīsha kelimesinden türediği düşünülmektedir.

ŞUŞA NEREDE?

Şuşa şehri Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tutuğu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nde yer alıyor. 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Şuşa hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin işgali altında bulunmaktaydı. Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım 2020 yani bugün Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu.

ŞUŞA TARİHİ

Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri bulunmaktadır. 1970'lerde Şuşa Mağara'sında yapılan arkeolojik kazılarda Paleolitik Çağ'a ait taş aletler bulunmuştur.

Şuşa'nın çevresinde bulunan araziler tarih boyunca Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Albanya, Safevîler, Karabağ meliklikleri ve Karabağ Hanlığı gibi çeşitli devlet ve otoritelerin kontrolünde bulunmuştur.

1805 yılında Rus İmparatorluğunun Karabağı ele geçirmesine kadar, Şuşa birkaç defa Kaçarlar tarafından kuşatılmıştır. Rus İmparatorluğu'nun yönetimi altında da Karabağ, Azerbaycan kültürünün, edebiyatının ve müziğinin merkezi olmuştur.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gerçekleşmiş Karabağ Savaşı sırasında 8-9 Mayıs 1992 tarihlerinde meydana gelen Şuşa Muharebesi'nin sonucu Ermenistan tarafından bölge, işgal edilmiştir. 28 yıl işgal altında kalan Şuşa 8 Kasım 2020 Pazar günü işgalden kurtarıldı.