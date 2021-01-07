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Survivor Ünlüler Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? İşte Çağrı Atakan'a dair merak edilenler

Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki takımdan oluşan Survivor yarışmacıları araştırılıyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacılarından Survivor Ünlüler Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? İşte Çağrı Atakan'a dair merak edilenler

07.01.2021 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor Ünlüler Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? İşte Çağrı Atakan'a dair merak edile

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.İlk bölümüyle bu hafta yani 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelmesi beklenen Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Çağrı Atakan araştırılıyor. Survivor Ünlüler Çağrı Atakan kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İşte Çağrı Atakan'a dair merak edilenler

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

ÇAĞRI ATAKAN SEVGİLİSİ

Çağrı Atakan, moda dünyasının popüler isimlerinden Eda Taşpınar'la birlikteydi. İkilinin ilişkisi yakın zamanda sona erdi

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