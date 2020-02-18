18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor Uğur Pektaş hayranları tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Uğur Pektaş'tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz gün yarışma sırasında sakatlanan Uğur Pektaş hayranlarını korkuttu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Uğur Pektaş'ın son sağlık durumu nasıl oldu? İşte detaylar...
SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ'A NE OLDU?
Survivor ödül oyunu sırasında yarışmaya çıkan Uğur Pektaş bir sakatlık geçirdi. Bunun üzerine Survivor ekibi tarafından acil müdahaleye alındı. Uğur Pektaş, sakatlığıyla ilgili son durumu sorulması üzerine, "Hala üzerine basamıyorum" dedi.
UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'DAN ELENECEK Mİ?
Acun Ilıcalı Survivor'ın bu akşamki yayınında ada konseyinde Ünlüler takımına kötü haberi olduğunu açıkladı. Uğur Pektaş'a yapılan müdahalenin ardından Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı.
SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
Uğur Pektaş 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür.[1] Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.
Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak 2.Survivor macerasına başlamıştır.
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