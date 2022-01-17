Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 için heyecan başladı, bu yıl Survivor'da mücadele edecek yarışmacıların isimleri merak konusu Her sene olduğu gibi bu sene de Survivor'da Gönüllüler Takımı ve Ünlüler Takımı olmak üzere iki takım mücadele ediyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları listesinde yer alan Sude Burcu araştırılıyor. Survivor Sude kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı, yaşı ve biyografisi

SURVİVOR SUDE KİMDİR?

Aslen tekvandocu olduğu bilinen Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir'de dünyaya geldi. Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

Henüz 25 yaşında olan Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Sude Burcu spor hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak devam ediyor.

Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu Boğa burcudur. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.