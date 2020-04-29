Survivor kim elendi? sorusu dün akşam açıklanan 11. hafta Survivor SMS sıralaması ile birlikte cevap buldu. Adım adım finale yaklaşılan Survivor'da her oyun artık çok kritik. Yarışmacılar arasındaki gerilimin çoğu zaman zirvede olduğu yarışmada SMS oylamaları ile halk yarışmacıların kaderini belirliyor. Eleme potasına ilk giren yarışmacılar Gizem ve Yunus Emre'nin yanında kimler yer aldı? İşte 28 Nisan Survivor SMS oylaması ve elenen yarışmacı...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu. SMS oylaması sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllüler takımından ise Cemal Can ve Barış en çok SMS'i alan yarışmacılar oldu.

Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan oldu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. SMS oylaması sonucunda en az oyu alan GİZEM Survivor'dan elendi.

SURVİVOR SMS SIRLAMASI 28 NİSAN (11. HAFTA)

Ünlüler takımı SMS sıralaması:

7- Aşkım

6- Ersin

5- Yunus Emre

4- Sercan

3- Elif

2- Mert

1- Aycan

Gönüllüler Tamımı SMS sıralaması:

8- Gizem

7- Ardahan

6- Berkan

5- Yasin

4- Evrim

3- Nisa

2- Cemal Can

1- Barış

SURVİVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Gizem Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumluyum. 10 yaşımda Bakırköyspor kulübünde basketbola başladım. 24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.

SURVİVOR 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI