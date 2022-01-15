Survivor Sema kimdir?

TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi gecesi ekrana gelecek ilk bölümüyle birlikte başlıyor. Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandığından beri en çok araştırılan konulardan biri de Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sema Aydemir'in hayatı oldu. İşte Survivor Sema yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...
SURVİVOR SEMA KİMDİR?
17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bugün 36 yaşında olan Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.
2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.
400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.
2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.
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