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Survivor Parviz ve Merve’ye ne oldu, elendi mi? Survivor Parviz ve Merve Aydın elendi mi, sakatlığı ne oldu?

Survivor'da iki diskalifiye birden! Survivor Parviz ve Merve'ye ne oldu?

Survivor Merve'nin oyun esnasında merdiven engelinden geçerken bir anda "Aşilim koptu!" diye bağırarak yerde kaldığı anlar korkuttu. Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Merve Aydın'ın sakatlandığı anlar hem yarışmacıları hem de ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Acun Ilıcalı dün akşam gerçekleştirilen konseyde bir süredir sakatlığı bulunan Parviz ve oyunda sakatlanan Merve hakkında üzücü açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

06.05.2022 - 19:08 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All Star'da dün akşam program tarihinin en üzücü konseylerinden biri yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor'ın sevilen yarışmacıları Merve Aydın ve Parviz Abdullayev'in sağlık durumu ve yarışmadaki akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor Merve Parviz'e ne oldu, sakatlıkları ne? Survivor Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

  • BİTTİ...

    Survivor'ın 96. yeni bölüm dokunulmazlık oyununda Nisa ile yarışan Merve Aydın sakatlık geçirdi. "Bitti... Anne sana söz verdim. Anne ne olursun anne..." diyerek ağlayan Merve Aydın'ın yerde kaldığı anlarda yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadılar. Merve Aydın yerde kaldığı anlarda "Aşil tendonum koptu" diye bağırırken doktor da oyun alanına gelerek muayene de bulundu. İlk muayeneye göre doktor, aşil tendonunun koptuğunu belirtti. 

    Doktor muayene sırasında aşil tendonu koptuysa Merve Aydın'ın yarışmaya devam edemeyeceğini de ekledi.

    AŞİL TENDONU NEDİR?

  • SURVIVOR MERVE'YE NE OLDU?

    Survivor yeni bölümde konseyde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununda sakatlık geçiren Merve Aydın ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı'nın konseyde "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz." açıklaması; Merve Aydın elendi mi sorusunu gündeme getirdi.

  • SURVİVOR'DA ÇİFTE DİSKALİFİYE

    Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Merve için Survivor macerası sona erdi." açıklamasıyla Merve Aydın'ın diskalifiye edildiğini duyurdu. 

    Survivor'da kabus gibi bir eleme konseyi yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler takımında başlayan ve Mavi takımda yoluna devam eden Parviz Abdullayev'in de aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle yoluna devam edemeyeceğini açıkladı.

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