Survivor 2022 All Star'da dün akşam program tarihinin en üzücü konseylerinden biri yaşandı. Acun Ilıcalı Survivor'ın sevilen yarışmacıları Merve Aydın ve Parviz Abdullayev'in sağlık durumu ve yarışmadaki akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor Merve Parviz'e ne oldu, sakatlıkları ne? Survivor Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...