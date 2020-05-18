Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 80. son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Survivor'da dün akşam ise ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve ikinci eleme adayı Gönüllüler takımında belli oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı 18 Mayıs? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 80. Bölümde oynanan ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Ödül oyununda avantajı elde etmek isteyen yarışmacılar, bu oyunda da tüm performanslarını sergiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında Gönüllüler, az bir farkla avantaj oyununu kazandı. Böylece Gönüllüler, Survivor büyük ödül oyununda rakip takımdan yarışacağı kişiyi seçme avantajını elde etti.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için bu oyun çok daha önemliydi. Bu oyunu muhakkak kazanma parolasıyla oyuna çıkan Ünlüler, oyuna da çok hızlı başladılar. Durumu 4-0'a kadar getiren Ünlüler takımı, Yunus Emre'nin üçte üç yaptığı dokunulmazlık oyununu rahat kazandılar. Ünlüler takımı, bu galibiyetle birlikte dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketini de kazandılar.

SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyi bu sefer Gönüllüler için toplandı. İkinci dokunulmazlık oyununda hezimete uğrayan Gönüllüler takımı, ada oylaması ile eleme potasına gidecek ismi yazdılar. Açılan oylama kutusunda çıkan isimlerde Berkan ve Yasin'in ismi vardı. Fakat Yasin'in ismi dört kez çıkınca diğer yazılanlara bakmaya gerek kalmadı. Bu sonuçla Yasin, Gönüllülerin ilk eleme adayı oldu.

SURVIVOR YASİN'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM

Survivor 2020'de yapılan kritik ada konseyinde Gönüllüler takımında eleme adayı olması sonrasında takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Eleme adayı olmayı haketmediğini söyleyen Yasin, geçen hafta istediğini halde ismini yazmayanların bu hafta yazmasına sitem etti. Survivor'da geçen hafta Yasin, oyun sırasında Evrim'e yüksek sesli bir şekilde bağırınca oyundan atılmıştı. Yasin ise bu olayda cezamı seyirci kessin diyerek arkadaşlarından konseyde adını yazmalarını istediğini söyledi. Fakat arkadaşlarının onu sevdikleri ve 3 aylık emeğine yazık olmasın diyerek onun adını yazmak istemediklerini belirtti. Survivor Yasin, bu hafta ise hiçbir şey olmadığı halde onun adının dört kere yazılmasının geçen hafta söylediklerini ters olduğunu söyledi.