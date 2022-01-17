Survivor 2022, All-Star formatı ile başladı. Yarışmacılar ilk hafta oyunlarını oynarken bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. O da, Nisa Bölükbaşı'nın her iki takımda da olmayışı... Bu nedenle, Survivor Nisa neden yok, elendi mi ve geri dönecek mi şeklinde soruların yanıtları merak konusu oldu.

SURVIVOR NISA NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın durumu hakkında canlı yayında açıklama yaptı. Ilıcalı, Nisa'nın yerine Yağmur Bandana'nın takıma dahil olduğunu belirtirken Survivor Nisa neden yok, geri dönecek mi konularına da açıklık getirdi.