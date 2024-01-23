NİHAT ALTINKAYA KİMDİR VE HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

Survivor yarışmasına daha önce katılım sağlayan Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli ailenin ortanca çocuğu olan Nihat Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır.

Karabük Demir Çelik Lisesi ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübübde iki sene profesyonel voleybol oynayan Altınkaya, sakatlanınca voleybolu bıraktı ve Ayvalık'ta bir gece kulübünde görevli olarak çalıştı.

Ardından İstanbul'a taşınan Altınkaya gece kulüplerinde çalışırken, boks eğitimi aldı ve Fenerbahçe Boks Kulübüne girdi. Yolda yürürken model olarak keşfedilen Altınkaya, ilerleyen zamanlarda oyunculuk yaptı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüer yarışmasında birinci oldu.