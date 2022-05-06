SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. 5 Mayıs akşamı yaşanan konseyin ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları sebebiyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi. Eleme konseyinin 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.

Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.