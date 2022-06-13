Survivor'da son olarak Anıl Berk Baki'nin elendiği yarışmada heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da bu akşam oynanacak kaptanlık oyununun ardından dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim eleme adayı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 12 Haziran 2022 Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...