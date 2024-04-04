Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor All Star'da düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında yapılacak düello oyununu kazanan kişinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, 4 Nisan Survivor düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte 4 Nisan Perşembe günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düello oyunu için Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. Peki, Survivor düello oyununu kim aldı? 4 Nisan Survivor elenen kim oldu, adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür,
Hakan,
Poyraz
Sercan.
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3 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu son eleme adayını belirledi. Mücadeleden mağlup ayrılan takım ada konseyine gidiyor ve bir isim daha potaya gidiyor. Kazanan takım Maviler oldu.
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SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Kadın elemesinin gerçekleştiği geçtiğimiz haftada Survivor'a veda eden yarışmacı Mavi takımdan Aysu oldu.