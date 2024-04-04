Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düello oyunu için Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. Peki, Survivor düello oyununu kim aldı? 4 Nisan Survivor elenen kim oldu, adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...