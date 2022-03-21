SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ada konseyine çıktı. Konseyde yapılan oylamanın sonucunda Ünlüler takımından eleme adayı olarak seçilen isim Mert oldu.

Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanmasının ardından yapılan konseyda ise 2. eleme adayı belli oldu. Survivor'da 2. eleme Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu.

Bugün yaşanan eleme konseyinin ardından 3. eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim oldu. 4. eleme adayı ise Avatar Atakan oldu.