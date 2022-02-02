Survivor All Star'da bu akşam eleme gecesinin heyecanı yaşanacak. Survivor 2022 bu akşam önce ödül oyunu ile ekranlara gelecek sonrasında Survivor eleme adayları arasından bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi? 2 Şubat SMS sıralamasına göre Survivor'da hangi isim veda etti?