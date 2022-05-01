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Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 1 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor eleme adayı araştırılıyor. Değişen yeni takımlarla Survivor dokunulmazlık oyunu kıran kırana devam ediyor. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına gönderdi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ise Survivor eleme adayı belli olacak. İşte 1 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve Suvivor 3. eleme adayı hakkında...

01.05.2022 - 19:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All Star yarışması nefes kesen dokunulmazlık oyunlarına sahne olmaya devam ediyor. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları galip gelebilmek için kıran kırana mücadele ediyor. Haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyunlarının üçüncüsü bu akşam oynanacak ve bir isim yokluk adasına gidecek. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları hakkında merak edilenler...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

    Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım ynanacak yarışma sonrası belli olacak. Kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak. 

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 

    1 Mayıs Pazar günkü eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonraısı gerçekleştirilecek konseyin ardından belli olacak. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek ismin 3 Mayıs salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor. 

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da son elenen isim ise salı günü belli oldu. Eleme potasında Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe'nin yer alırken adaya veda eden isim Gökhan oldu.

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