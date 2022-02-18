Adem ise yapılan bu hamleye anlam veremediğini belirtti. Batuhan'ın çok gereksiz ve saçma bir çıkış yaptığını söyledi.



Adem Kılıçcı, Batuhan'la ilgili bir problemi olmadığını hatta onun bu platformda yer alması için büyük çaba harcadığını ifade etti.



Yine Adem Kılılççı Survivor'a katılabilmesi için Batuhan'a kendisinin referans olduğunu söyledi.