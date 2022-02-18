Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Survivor'da hırsızlık şoku! 2022 Survivor All Star Ünlüler takımında erzağı kim çaldı?

Survivor hırsızlık olayı nedir? Survivor All Star'da hırsızlık olayının detayları

Survivor 2022'de heyecan git gide artarken yaşanan hırsızlık olayı gündeme bomba gibi düştü. Batuhan ve Hikmet'i karşı karşıya getiren olay sonrası yarışmanın sevenleri için Survivor hırsızlık olayı nedir sorusunun cevabını bir araya getirdik...

18.02.2022 - 12:06 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da sular durulmuyor. Her geçen gün ayrı bir olayın yaşandığı adada bu kez de hırsızlık olayı gündeme damga vurdu. Peki, Survivor 2022'deki hırsızlık olayı nedir?

    SURVİVOR ERZAKLARI KİM ÇALDI? ADADAKİ HIRSIZ KİM?

    Survivor 2022 All Star'a hırsızlık skandalı damga vurdu. Ünlüler takımında bir yarışmacının fazla erzak alarak diğer yarışmacıların hakkını yediği iddia edild.

    Bu iddiaların arkasında ise Batuhan Karacakaya vardı. Konuyla ilgili oldukça hassas olduğunu belirten Batuhan, hem röportajlarda hem de alanda Adem'i suçladı.

  • Adem ise yapılan bu hamleye anlam veremediğini belirtti. Batuhan'ın çok gereksiz ve saçma bir çıkış yaptığını söyledi.

    Adem Kılıçcı, Batuhan'la ilgili bir problemi olmadığını hatta onun bu platformda yer alması için büyük çaba harcadığını ifade etti.

    Yine Adem Kılılççı Survivor'a katılabilmesi için Batuhan'a kendisinin referans olduğunu söyledi.

  • Ancak Batuhan'ın kendisine karşı çok anlamsız tutumlar sergilediğini söyleyen Adem, özellikle bu olaydan sonra Batuhan'la arasına mesafe koyduğunu belirtti.

    Tüm bu tartışmalar sürerken erzakları kimin çaldığı tam olarak netleşmedi. İzleyici kitlesi ise hareketlerinden şüphelendiği bir yarışmacının erzakları çalmış olabileceğini paylaştı.

     

    Survivor Ünlüler adasındaki hırsız ortaya çıktı! Huylu huyundan vazgeçmez

     

  • Olaylara sonradan dahil olan ve gülerek karşılık veren Mert Öcal'ın erzakları çalabileceği iddia edildi.

    Hatırlanacağı üzere Mert 2020 senesinde de böyle bir hamle yapmış ve daha sonra Survivor Panaroma'da elendikten sonra itiraf etmişti.

     

     

     

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.