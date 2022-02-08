TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 kadrosunda olan Hikmet Tuğsuz, ödül ve dokunulmazlık oyunlarında başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek gören Survivor Hikmet hakkında daha detaylı bilgiler haberimizde...

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanıştı.

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucu atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.

Bunun yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin ardından hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etti.

Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yapmıştır.

Hikmet Tuğsuz 188 boyunda ve 93 kilodur. 2019 yılında Survivor'a katılabilmek için kısa sürede çok fazla kilo veren Hikmet Tuğsuz, kafasına koyduğunu yapabileceğini, gözünün gördüğünden korkmadığını dile getiriyor.