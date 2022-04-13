TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Yedeklerden yarışmaya katılan Gizem Memiç bu hafta adaya veda eden isim oldu. Peki, Gizem Memiç kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Gizem hayatı hakkında...

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu. Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.