Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Gizem Kerimoğlu'nun hayatı, yaşı ve biyografisi

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan sporcu yarışmacılardan biri de Gizem Kerimoğlu oldu. Gizem Kerimoğlu'nun hayatı merak konusu. İşte Gizem Kerimoğlu yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih’te dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin ilk çocuğu olan Gizem Kerimoğlu'nun bir erkek kardeşi olduğu bilinmektedir.

Lise eğitimi için başladığı İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden 2005 yılında mezun olan Gizem Kerimoğlu 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’nde eğitim görmeye başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra‘ya gitti.

2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı profesyonel ya da amatör olarak uğraşan Gizem Kerimoğlu bir dönem basketbol ve futbol oynadı. Gizem Kerimoğlu'nun birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrıldığı biliniyor. Genç yaşında bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yapan Gizem Kerimoğlu 2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son verdi.

Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır.

Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan olan “Survivor 2016” yarışmasına Gizem Kerimoğlu da gönüllüler takımında katıldı. Yüzde 36 oranda performans sergileyen Survivor Gizem, yarışmanın 108. gününde adaya veda etti.