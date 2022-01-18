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Survivor Evrim sakatlandı mı ve son sağlık durumu nedir? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi olacak, yarışmadan çıkacak mı?

Survivor Evrim sakatlandı mı? Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi olacak?

Survivor 2022: All Star yarışması TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Survivor fragmanda sevilen yarışmacı Evrim Keklik'in sakatlanarak yerde kaldığı görüntüler sevenlerini korkuttu. Görüntüler sonrası izleyiciler Evrik Keklik'in son sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Survivor Evrim Keklik diskalifiye mi olacak? İşte detaylar...

18.01.2022 - 17:07 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022: All Star'da talihsizlikler devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde Hikmet Tuğsuz büyük bir kaza geçirmiş ve kaşına dikiş atılmak zorunda kalmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Survivor Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik'in yarış esnasında yerde kaldığı görülüyor. Peki, Survivor Evrim Keklik sakatlandı mı? Evrim diskalifiye mi olacak? İşte detaylar...

     

  • SURVİVOR EVRİM SAKATLANDI MI?

    Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Evrim ve Merve'nin karşı karşıya geldiği oyunda parkurdan inmeye çalışan Evrim Keklik talihsiz bir sakatlık yaşadı. Platformda ayağı kayan ve bileği üzerine basan Evrim bir anda yerde kalarak çığlık atmaya başladı. Fragmanda bacağını tutarak "Annemi istiyorum!" feryatları içerisinde yerde kalan Evrim Keklik herkesi korkuttu.

    Sevilen yarışmacının sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği bu akşam yayınlanan bölümle belli olacak.

  • SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

    Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan Evrim Keklik Koç burcudur. Türk voleybolcu, televizyon ünlüsü olan Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

  • Voleybola Fenerbahçe'de başlayan Evrim Keklik ara vermeden voleybola 10 yıl devam etti. Evrim Keklik, sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.

    Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. 2020'de TV8'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer almıştır.

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