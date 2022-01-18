Voleybola Fenerbahçe'de başlayan Evrim Keklik ara vermeden voleybola 10 yıl devam etti. Evrim Keklik, sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.

Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. 2020'de TV8'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer almıştır.