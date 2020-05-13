Ersin Korkut'un köpeği dün akşamın en çok aranılan kelimeleri arasında yerini aldı. Survivor 2020'de yarışmaya veda eden Ersin Korkut ölüm haberini alamadığı köpeği Mess'in acısını hissetti. Survivor'da Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda acı haberi verememişti. Ersin Korkut ise köpeği Mess'i çok sevindiğini söylemişti. Peki Survivor Ersin Korkut'un köpeği neden öldü? Köpek Mess için duygusal veda...

SURVIVOR ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİ NEDEN ÖLDÜ?

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğünü söylemeye çalıştı ama söyleyemedi. Ilıcalı, Korkut’un “Köpeğim 12 yaşında ama bence o benim kadar yaşar. Çok mutluyuz onunla. Sadık bir dostum o benim.” sözleri üzerine vereceği kötü haberi yuttu.

ERSİN KORKUT YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'da dün akşam hiçkimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hafif sakatlığı bulunan Ersin'in koşmasında problem meydana gelinde doktor Metin Kuş MR istedi. Yapılan kontroller sonrasında da Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Böylelikle Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim Ersin Korkut oldu.

SURVIVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğan Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut, İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'deki bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışması için yanına çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlayan Korkut, "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol olduğunu fark edince oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan: "Bu işler o kadar kolay değil" dese de, 'Ben kendime güveniyorum abi' diyerek rolü kapmış, daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almıştır. Canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.