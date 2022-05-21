Survivor'da yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanıyor. Her geçen gün heyecanın arttığı yarışmada son olarak Seda Ocak adaya ve hayallerine veda etmişti. Peki, bu akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?