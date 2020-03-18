Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım yarışma sonrasında ada konseyine giderek duygu dolu anlar yaşadı. Ünlüler takımından bir yarışmacı SMS oylaması sonucunda Survivor 2020'deki hayallerine veda etti. Peki Survivor kim elendi? İşte 17 Mart Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ailelerini ve sevdiklerini özleyen yarışmacılar için iletişim ödülü oldukça önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı iletişim ödülünün sahibi Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler Takımı ailelerinden aldıkları fotoğraflar ve mesajlarla duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

Halk oylamasına göre, Gönüllüler takımında ilk 2'ye giren ilk isim Nisa, ikinci isim ise eleme potasında olan Cemal Can oldu. Bu durumda Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü. Yeni eleme adayını Cemal Can belirledi. Diğer eleme adayının ismini ise Nisa söyledi. Üçüncü adayı ise oylamadaki üçüncü isim olan Yunus Emre belirledi. Ancak Yunus Emre'nin en çok oy alan 3. yarışmacı olması, Evrim başta olmak üzere bazı Gönüllüler takımı yarışmacını şoke etti.

Nisa, yarışmadaki performansını zayıf bulduğunu söylediği Tayfun'u ilk aday olarak belirledi. Eleme adaylığı düşen Cemal Can ikinci eleme adayını Ceyhun olarak belirledi. Yunus Emre de üçüncü eleme adayı olarak Evrim'i seçti.

Tayfun, Ceyhun ve Evrim'in girdiği eleme potasında, en az SMS oylaması alarak Survivor'a ve adaya veda eden isim TAYFUN oldu.

SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bisaş İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Survivor Tayfun, liseye Bursa Hasan Ali Yücel Lisesi'nde devam etti.

Uludağ Üniversitesi İşletme Önlisans mezunu Tayfun Erdoğan, Bursaspor alt yapısında futbol ile yakınlaştığını söylüyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 17 MART 2020

Survivor 2020'de bu akşam 5. haftanın SMS sıralaması ada konseyinde açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 22. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için halkoylaması Pazar günü yapılmıştı. Noter tarafından onaylı olarak gelen Survivor SMS sıralamasında ilk iki sırayı alan isimler, iki eleme adayı daha açıkladı. Ve Gönüllüler takımından bu 3 eleme adayı arasında Survivor 5. hafta SMS sıralamasından en az oyu alan kişi adaya veda etti.