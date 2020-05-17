TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2020'da 79. bölümününde 2. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazanacak? Sorusu merakla bekleniyordu. Survivor'da ayrıca bu akşam 2. eleme adayı konseyi yapılacak. İşte Survivor 2020 yarışmasına dair detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020’nin son bölümünde yayınlanan dokunulmazlık oyunu izlendi. Nefes kesen parkur mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için üstün performans sergiledi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmek üzere eleme adayını belirledi. Yapılan oylamanın ardından Mert ve Aycan eleme adayı seçildi.

ÜNLÜLER TAKIMININ ÜSTÜN PERFORMANSI DOKUNULMAZLIĞI KAZANMAYA YETTİ Mİ?

Ersin Korkut’un adadan gitmesi sonrası 5 kişi kalan ve her fırsatta bir arkadaşlarının daha elenmesine tahammülleri olmadığını söyleyen ünlüler takımı tüm güçlerini sahaya yansıttı. Ancak özellikle Nisa’nın takıma dönmesi ile birlikte ciddi bir ivme yakalayan gönüllüler takımı buna engel oldu ve gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda iki takım da birer oyun kazandığı için iki takımda konseyde aday yazmak zorunda kalmıştı. Ancak Ersin Korkut diskalifiye olunca iki takımdan da kimse elenmemişti. Survivor 2020’de 4 kişi kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ünlüler takımında yine isim yazma gerginliği yaşandı. Son oyalama Ersin ile Mert arasında ciddi bir gerilim yaşanmış ve Mert, Survivor’ın başından beri en yakın arkadaşı olan Ersin için ‘sinsi’ ifadesini kullanmıştı. Peki ünlüler takımında bu hafta yapılan oylama sonrası hangi isim haftanın ilk eleme adayı oldu?

ARTIK GÖZLER BUGÜN OYNANACAK 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA

Haftanın ilk eleme adayını çıkaran ünlüler takımının artık yarınki ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü ünlüler takımı yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu da kaybederse Survivor’da hafta elenecek ismin kendilerinden biri olacağı kesinleşecek. Peki ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayı kim oldu. Survivor rüyasının bitimine biraz daha yaklaşan yarışmacı kim oldu. Bu soruların hepsinin yanıtı videomuzda.

SURVIVOR ADASINDA YALNIZCA 12 YARIŞMACI KALDI

Tarihinin en ilginç sezonunu yaşayan Survivor’da adada yalnızca 12 yarışmacı kaldı ve her biri birer şampiyonluk adayı. Ünlüler takımında Sercan, Mert, Yunus Emre, Aycan ve Elif yoluna devam ederken gönüllüler takımında Yasin, Cemal Can, Berkan, Ardahan, Barış, Evrim ve Nisa şampiyonluk için yoluna devam eden yarışmacılar.