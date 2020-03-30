Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da, artık her ödül oldukça önemli. Özellikle yemekli ödüller yarışmacıların enerjilerini yerine getirmek ve motivasyonlarını arttırmak için önemli. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken Sercan ile Barış'ın kavgası yarışmaya damgasını vurdu. İşte 29 Mart Survivor son bölümde yaşananlar haberlerimizde...

"SENİNLE DAHA İŞİM BİTMEDİ!"

Survivor 2020 yeni bölümde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Skor 6-5 Ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Oyun sonrasında sinirlenen Sercan'ın Barış'ı tehdit ettiği sahneler dikat çekti. İkili arasındaki gerilim nereye varacak merak ediliyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde açık artırma oyunu eğlenceli sahnelere konu oldu. Survivor son bölümde oynanan ödül oyunu sonrasında yarışmacılar, Dominik pezosu ile ödüllendirildi. Survivor'da açık artırmada yarışmacılar, yemekleri kazanmak için mücadele etti. Açık artırmada daha önce iki kez sunulan sütlaçı kaybeden Cemal Can, son seferinde alabilmek için adeta yalvardı. Cemal Can'ın sütlaçı alabilmek için yüzünün girdiği şekil ve tavırları izleyenleri güldürdü.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, final dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda skorun 1-1'e gelmesi sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemek için final oyunu oynandı. Bu oyunda takımlar ikişer tane en iyi erkek ve kadın yarışmacılarını belirledi. Skoru 3'e getiren takımın kazanacağı oyun, önceki oyun ile aynı parkurda oynandı fakat atışlar basket potası şeklinde idi. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için varların yoklarını ortaya koydular. Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 3-2 skorla kazandı.