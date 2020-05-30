Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. İki eleme adayı çıkaran Ünlüler üçüncü dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti fakat yarışı 10'a 7 Gönüllüler takımı kazandı...

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler ada konseyine giderek adadan gitmesini istedikleri ismi yazdılar. Ünlüler takımından Aycan elemeye kaldı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetti. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu. İkinci eleme adayı ise Elif oldu. Üçüncü eleme adayı ise Aycan oldu. Yarın dördüncü dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı belirlenecek ve adaya veda eden isim belli olacak.