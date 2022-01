Survivor 2022 All-Star'da yarışmacılar yarışmanın ilk bölümüne ödül oyunu ile başladılar. Adadaki ilk gecelerini geçirecek olan yarışmacılar için ilk ödül oyununun ödülü oldukça önemli. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımının tanışmasının ardından açıklanan ödül oyunu ve ilk ödül merak konusu oldu. İşte Survivor 2022 All-Star ilk ödül oyunu, ilk ödülü ve ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabı

SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da Ünlüler takımının ve Gönüllüler takımının karşı karşıya geldiği ilk oyun ödül oyunuydu. Survivor 2022 All Star'ın ilk ödülü barakaydı. Survivor All Star'da ilk ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları ilk ödül oyununda belirlenen arabaları sadece iterek belirlenen park yerlerine park etmeye çalıştı.