Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayları kimlrt? Soruları yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da artık ödül de çok önemli oluyor. Özellikle yemekli ödüller yarışmacıların enerjilerini yerine getirmek ve motivasyonlarını arttırmak için önemli. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu için iki takımda büyük bir mücadele vardı. Yarışı kazanan takım ise Ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu. Survivor diğer eleme adayları ise salı günü eleme gecesinde belli olacak.

Eleme adayı olan Yunus Emre, konseyde duygularını ifade etti. Yunus Emre, şunları söyledi;

"Kimseye alınmadım gücenmedim. Değişik bir konsey olacak. Katkı da sağlayamadım. Buradan gitsem de SMS birincisi de çıkıp ismimi söyleseydi ona karşı da saygısızlığım olmadan buradan gidecektim."

SERCAN İLE BARIŞ'IN KAVGASI OLAY OLDU!

Survivor 2020 yeni bölümde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Skor 6-5 Ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Oyun sonrasında sinirlenen Sercan'ın Barış'ı tehdit ettiği sahneler dikkat çekti. İkili arasında yaşanan tartışma bir anda tansiyonu yükseltti.

Acun Ilıcalı konseyde yapılan oylama sonrası Barış'a küfreden Sercan Yıldırım'a uyarıda bulundu.