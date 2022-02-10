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SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi ve kim veda etti? 9 Şubat 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? SMS oy sıralaması sonucu ile Survivor elenen yarışmacı!

Survivor'dan kim elendi ve kim veda etti? 9 Şubat 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? SMS sıralaması sonucu

Survivor'da kim elendi, kim veda etti? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor'ın dün akşamki son bölümünde şok bir gelişme yaşandı ve sürpriz bir yarışmacı adaya veda etti. Mert, Evrim, Barış, Furkan, Sercan, Bora, Gizem ve Birsen haftanın eleme adayları olduğu potada hangi yarışmacının elendiğini Acun Ilıcalı duyurdu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

10.02.2022 - 08:25 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Mert, Evrim, Barış, Furkan, Sercan, Bora, Gizem ve Birsen yer alıyordu. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 

    Peki Survivor'dan kim elendi ve kim veda etti? 9 Şubat 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? SMS sıralaması sonucu

  • SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. 

  • 9 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da iki hafta süren SMS oylamasının ardından elenen isim Furkan oldu. 

  • SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

    30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı olarak bilinmektedir. 2000'li yıllarda Çocuklar Duymasın isimli TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir.

    Sevilen oyuncu sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Aynı zamanda 2009 senesinde "Aşksın Sen" adlı albümünü yayınlamıştır.

    2010 yılında çekimlerine yeniden başlanmış olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini tekrardan canlandırmıştır. Furkan Kızılay, 2022 senesinde ise Survivor Ünlüler takımında yarıştı.

    Daha önce Beste Güldalı ile birlikte olduğu bilinen Furkan Kızılay'ın şu anda yaşadığı bir birliktelik olup olmadığı bilinmemektedir.

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