Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Mert, Evrim, Barış, Furkan, Sercan, Bora, Gizem ve Birsen yer alıyordu. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Peki Survivor'dan kim elendi ve kim veda etti? 9 Şubat 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? SMS sıralaması sonucu