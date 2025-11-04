Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih ile kadroda yer alacak isimler merakla sorgulanıyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yarışmacılar ile birlikte yeni sezona dair heyecan artış gösteriyor. İşte detaylar...
Survivor yeni sezon yarışmacıları gündeme geldi. Bu kapsamda, 2026 Ünlüler - All Star sezonu merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ile Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın yarışmacıları duyurmaya başlaması, yeni sezon heyecanını doruğa çıkardı. Ayrıntılar haberimizde...
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak ve futbolcu Mert Nobre kadroda yerini aldı.