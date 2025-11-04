Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor ne zaman başlıyor? TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor ne zaman başlıyor?

        Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih ile kadroda yer alacak isimler merakla sorgulanıyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yarışmacılar ile birlikte yeni sezona dair heyecan artış gösteriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 22:31 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor yeni sezon yarışmacıları gündeme geldi. Bu kapsamda, 2026 Ünlüler - All Star sezonu merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ile Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın yarışmacıları duyurmaya başlaması, yeni sezon heyecanını doruğa çıkardı. Ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

          SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

          2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak ve futbolcu Mert Nobre kadroda yerini aldı.