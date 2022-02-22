Survivor’ın 21 Şubat Pazartesi tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 12 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...