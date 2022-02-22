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KONSEY KARIŞTI | Survivor kim elendi ve sürgüne hangi yarışmacılar gitti? 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti?

Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olurken ikinci eleme adayı ise Yasin olmuştu. Bu akşam ise Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte 21 Şubat Survivor All Star son bölümde yaşananlar

22.02.2022 - 08:22 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor’ın 21 Şubat Pazartesi tarihli bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 12 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, sürgüne kim gitti? İşte yaşananlar...

  • SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

    Haftanın ilk 2 dokunulmazlığı kaybettikleri için yarın performans 1.si 1 aday daha çıkaracak ve Gönüllülerde bu hafta en az 3 aday kesin olarak potaya çıkmış olacak.

  • SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

    Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu!

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