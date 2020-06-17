Survivor 2020'de son bölümünde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Survivor 110. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 16 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...
SURVİVOR 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ekranların en çok izlenen ve takip edilen yarışması Survivor 2020'de heyecanlı dolu bir konsey ekrana geldi. 16 Haziran 2020 tarihli Survivor 109. bölümde çeyrek finale kalan son üç isim de belli oldu. Survivor'da bu hafta Kırmızı takım ile Mavi takım arasında 2 dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bu oyunlarında ikisini de kaybeden Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım da Elif dışındaki yarışmacılarda Survivor'da haftanın eleme adayları oldu. Pazar günü yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor 2020'de veda eden isim belli oldu.
Survivor 2020 18. hafta SMS sıralamasında birinci olan Yasin, Mavi takımdan çeyrek final biletini kapan ilk isim oldu. Sercan, Evrim ve Ardahan arasında rakiplerine göre daha az SMS alan yarışmacı ise Survivor 2020'de çeyrek finali göremeden yarışmaya veda eden isim Ardahan oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI 2020
Survivor'da bu hafta ada konseyinde Kırmızı ve Mavi takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Mavi takımında Yasin oldu. Ayrıca Yasin, Survivor 2020'de çeyrek finale kalan altıncı isim oldu.
SURVİVOR 18. HAFTA SMS SIRALAMASI
4-Ardahan
3-Evrim
2-Sercan
1-Yasin
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Gözleri bağlı bir şekilde parkurda yarışan Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İletişim ödülünü ise 10'a 5 Mavi takım kazandı.
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