Survivor kim elendi? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da bu akşam eleme heyecanı öncesinde iletişim oyunu oynadı ve bir takım ailesi ve sevdikleriyle konuşarak onların seslerini duydu. Ardından da onlardan gelen videolu mesajlarla moral depoladı. Bu haftanın 3 eleme adayı da 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan tarafından belirlendi ve Sercan'ın belirlediği isimlerden 1 yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte 30 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor iletişim ödülü için kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılar arasındaki gerilim oldukça yüksek anca artık yoğun tartışmalar yaşanmıyor. Tüm yarışmacılar elinden gelen en iyisini yaparak oyunları kazanmaya çalışıyor. Bir ara yağmurun yağdığı oyunda parkurun çamurla kaplanması yarışmacılara zor anlar yaşattı. İletişim ödülünü 10 - 5 skorla Mavi takım kazandı. Sevdikleriyle 10 dakika telefonda konuşan Mavi takım yarışmacıları büyük bir moral depoladı. Yarışmacıların sevdiklerinden gelen videolu mesajlar da ayrı bir moral oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu hafta yapılan bireysel dokunulmazlık oyunlarında bir ilk yaşandı. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Her oyunun sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir eleme adayı belirledi. Ancak bu haftaki 3 dokunulmazlığı da kazanan yarışmacı Sercan olduğu için Sercan'ın belirlediği 3 aday eleme potasına girdi. Sercan'ın belirlediği 3 eleme adayı BERKAN, NİSA ve BARIŞ olmuştu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bu haftanın elenen yarışmacısı NİSAoldu. Nisa, Berkan'ın yola devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Gözyaşlarını tutmamayan Nisa, Berkan'ın yarışmaya devam ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. "Hayırlısı oldu. Hayalim buraya gelmekti. Her şey çok güzeldi. Burada zor günler geçirdim. Ama herkes bana çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedikten sonra gözyaşları içinde arkadaşlarıyla vedalaştı.
SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
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