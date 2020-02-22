Survivor Cemal Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020 başlamasının ardından merak konusu oldu. Instagram ve YouTube'da fenomen olan Danla Bilic ile çektiği videolarla tanınan Cemal Can, Survivor'daki yarışmalarda başarılı performans sergilemeye devam ediyor.

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.