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Survivor Barış sakatlandı mı? Survivor Barış Murat Yağcı yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor Barış sakatlandı mı? Survivor Barış Murat Yağcı son durumu araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022: All Star yarışması bu akşam başlıyor. Fragmanlarda Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görülmesinin ardından sevenleri Survivor Barış'a ne oldu? Survivor Barış yarışmadan ayrılacak mı? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Survivor Barış Murat Yağcı son sağlık durumu

15.01.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı ve son sağlık durumu nedir? Survivor Barış yarışmadan ayrılacak mı, devam edecek mi?

Survivor tüm heyecanı ile bu akşam başlıyor. Bu sene Survivor 2022: All Star konsepti ile başlayacak olan yarışmanın tanıtımları yayınlandı. Survivor 2022 fragmanında Ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görülüyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı ve son sağlık durumu nedir? İşte Survivor Barış'ın son durumu...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANDI MI?

Barış Murat Yağcı,Survivor All Star'da en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görülüyor. Barış'ın sağlık durumu ilk bölümde belli olacak.

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