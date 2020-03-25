25 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve kariyeri

Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına diskalifiye olan yarışmacıların yerine sonradan katılan Aşkım Burçe Tunay'ın hayatını ve kariyerine dair bilgileri sizler için derledik...

25.03.2020 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor Aşkım Burçe Tunay

Survivor 2020 yarışmacılarından Aşkım Burçe Tunay yurtiçi ve yurtdışında cimnastik alanındaki başarılar ile birçok kez sesini duyurdu. Surivor'da geçtiğimiz haftalarda diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen Aşkım Burçe Tunay merak konusu oldu. Peki Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve kariyeri...

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum. 

Okuduğu okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi 

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

Başarıları:

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik 

Yurtdışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Mezarlık ziyareti için gelenler gözlerine inanamadı!
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Korona günlerinde aşk... Esmer güzelle görüntülendi
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
Muş'ta ele geçirildi... 1 milyon 250 bin dolara satacaklardı...
25 katlı apartman tamamen karantinada
25 katlı apartman tamamen karantinada
Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla
Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" üretiyorlar
Sınır kapısı kapatılınca kapıda kaldılar
Sınır kapısı kapatılınca kapıda kaldılar
Libya'da Hafter'e karşı 'Barış Fırtınası Operasyonu' başladı!
Libya'da Hafter'e karşı 'Barış Fırtınası Operasyonu' başladı!
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı artmaya devam ediyor!
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı artmaya devam ediyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X