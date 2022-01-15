Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Anıl Berk Baki'nin hayatı, yaşı ve biyografisi

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Gönüllüler takımında yer alan sporcu yarışmacılardan biri de Anıl Berk Baki oldu. Anıl Berk Baki'nin hayatı merak konusu. İşte Anıl Berk Baki yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Bugün 31 yaşında olan Anıl Berk Baki aslen Trabzonludur. 1,80 boyunda ve 84 kilo ağırlığında olan Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunudur. Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur.

Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri.