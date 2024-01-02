İLK BÖLÜMDEN GERİLİM ARTTI

Survivor All Star'da bu sezon birbirinden güçlü isimler mücadele ediyor. Dün akşam yayınlanan ilk bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları içinden Nagihan ve Seda arasında gerilim yaşanırken. Turabi ile Poyraz arasında da tartışma çıktı.