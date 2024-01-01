Survivor All Star 2024 yarışmacısı Begüm Yücetan kimdir?
1 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında yer alacak yarışmacılar araştırılıyor. Mavi takımda bulunan Begüm Yücetan bu sene All Star kadrosuna dahil olan isimlerden oldu
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2024 Survivor All Star, bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Survivor All Star'da yarışacak isimlerden biri ise Begüm Yücetan oldu.
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SURVIVOR BEGÜM YÜCETAN KİMDİR?
Begüm Yücetan, 27 Ağustos 1988 İzmir'de okudu.İlkokulu Özel Türk Kolejinde okumuş, lise hayatını Karşıyaka Lisesi'nde tamamladı. 2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kaldı. 2012 yılında Survivor Ünlüler – gönüllüler yarışmasına katılmıştı.