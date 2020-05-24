Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan 85. bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ekip ve ikinci eleme adayı belli oldu. İşte 23 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

SURVIVOR 86. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

SURVIVOR ELİF KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

HAMAK OYUNUNU KİM KAZANDI? İŞTE YENİ GÖREV OYUNU

Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 85. Bölümde oyun öncesinde Acun Ilıcalı, haftalık görev oyununu kazanan takımı açıkladı. Survivor 2020’de bu hafta yarışmacılarında bir hamak yapmaları istenmişti. Geçen hafta Ünlülerin isteği üzerine Nisa, hamak yapımında yer almadı. Ünlüler ile Gönüllülerin yaptıkları hamaklar, izleyicilerin beğenisine sunuldu ve oylama yapıldı. Bu oylama sonucuna göre kazanan takım yine Gönüllüler oldu. Bu görev oyunu, Survivor’da Gönüllülerin kazandığı üst üste 6. Görev oyunu oldu. Görev oyunu kazanan Gönüllülerin ödülü ise tiramisu idi. Bununla birlikte bu hafta yarışmacılardan birer şapka yapımı istendi. Bu oyunu ödülü ise dondurmalı irmik helvası olarak açıklandı.