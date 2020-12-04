Survivor 2021 için hazırlıklar yapılıyor. Her yıl ünlü isimlerin yanı sıra kendine güvenen sporcuların da yer aldığı Survivor yılın ilk altı ayında seyircilerle buluşuyor. Acun Ilıcalı Survivor 2021'de yer alacak ilk ismi açıkladı. Peki Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e katılacak ilk ismin Issız Adam filmi ile yıldızı parlayan oyuncu Cemal Hünal olacağını açıkladı.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

Survivor 2020'ye sakatlanarak erken veda eden Uğur Pektaş'ın da bu sezon yeniden yarışacağı iddia ediliyor.

Survivor 2019''da başarılı bir performans sergileyen ancak kötü bir şekilde sakatlanarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz'un bu sene Survivor 2021'de yer alması bekleniyor.

Survivor 2021 kadrosunda yer alacak diğer yarışmacılar henüz belli olmadı.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 için kesin tarih henüz açıklanmadı ancak her yıl yarışma Şubat ayında başlıyor, yine bu tarihlerde başlaması bekleniyor.