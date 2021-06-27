SURVİVOR’DA FİNALE NASIL KALDILAR?

Survivor 2021’de finale İsmail Balaban ile Poyraz kaldı. Ünlüler takımından İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazanarak direkt yarı finale kazanmayı hak etmişti. Böylece, İsmail Balaban, Dominik’teki son final oyununu ve sonrasında yapılacak elemeden kurtuldu. İstanbul’da dün akşam canlı yayında son üç arasına direkt kalan İsmail Balaban, Ayşe ve Poyraz ile girdiği oylamada Acun Ilıcalı tarafından ilk finalist olarak açıklandı.

Survivor 2021’in diğer finalisti Poyraz, Dominik’te son oynanan final oyununu kaybetmiş ve Aleyna Kalaycıoğlu ile potaya girmişti. İki yarışmacı için yapılan oylamanın sonucu, dün akşam yarı finalin başlarında açıklandı. Poyraz, Aleyna’da fazla oy alarak son üç arasında ismini yazdırdı. Poyraz, sonrasında Ayşe, İsmail Balaban ile birlikte yapılan oylama sonucunda finale kalmayı başardı.