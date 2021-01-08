Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı Survivor 2021'de ilk bölümün tarihi de açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takım listeleri ve ilk bölüm günü...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili

Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı

Emin Günenç - Oyuncu

Sena Özdemir - Atlet

Steven Salam - Futbolcu

Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu

Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu

Yunus Emre Karabacak - Pehlivan

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci

İlayda Şeker - Öğrenci

Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu

Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Milli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu