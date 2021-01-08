Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı Survivor 2021'de ilk bölümün tarihi de açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte hem Ünlüler hem de Gönüllüler takım listeleri ve ilk bölüm günü...
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili
Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı
Emin Günenç - Oyuncu
Sena Özdemir - Atlet
Steven Salam - Futbolcu
Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu
Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu
Yunus Emre Karabacak - Pehlivan
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci
İlayda Şeker - Öğrenci
Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu
Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Milli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!